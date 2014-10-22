Собственные доходы бюджета Приморья увеличатся на 7,3 млрд. рублей

Проект бюджета Приморья на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в первом чтении одобрил комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам краевого Законодательного Собрания во вторник, 13 ноября.

Как отметила сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в проекте бюджета учтено, в первую очередь, выполнение социальных обязательств, которые берет на себя администрация края, включая исполнение Указов Президента России.

Увеличение собственных доходов Приморского края на 2019 год планируется на 7,3 миллиарда рублей.

Объем безвозмездных поступлений в 2019 году определен в сумме 18,4 миллиарда рублей, в том числе дотаций – 4,8 миллиарда рублей.

Таким образом доходы краевого бюджета составят 101,4 миллиарда рублей, расходы – 104,6 миллиарда рублей.

В расходах предусмотрены, в частности, такие направления как социальные выплаты, индексация на 4,7% ряда мер соцподдержки (ежемесячного пособия на ребенка, регионального материнского капитала и других), увеличение зарплат работников бюджетной сферы по Указам Президента и рост зарплат бюджетников, относящихся к неуказным категориям.

Дефицит краевого бюджета по плану в 2019 году составит 3,2 миллиарда рублей.

Как отметили в администрации края, три основные направления, которые учтены в проекте бюджета – расходы на здравоохранение, образование и комфортную среду.

Комитет принял проект бюджета в первом чтении. Также в первом чтении проект бюджета будет рассмотрен в среду, 14 ноября, на очередном заседании Законодательного Собрания.

Ко второму чтению, которое пройдет в декабре, в бюджет внесут дополнительные социальные расходы. Эти законы сейчас находятся на рассмотрении краевых парламентариев. Речь идет о мерах поддержки работников здравоохранения, педагогов, включая «подъемные», расходах на питание учащихся средних образовательных учреждений и другие обязательства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]