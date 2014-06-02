Часть Владивостока на день останется без отопления

Приморские энергетики во вторник, 13 ноября, проведут срочные ремонтные работы на теплосетях Владивостока. С 9.00 до 18.00 услуги теплоснабжения будут временно ограничены для части потребителей Ленинского, Первореченского и Фрунзенского районов по следующим адресам:

100-летия Владивостока, пр-т: 12; 1-я Проходная: 110; 2-я Круговая: 10, 12, 14; 2-я Проходная: 44а, 47а; 4-я Проходная: 12, 16; Аксаковская: 1, 3а, 9, 11, 12, 12а, 13; Аксаковский пер.: 11/13; Аллилуева: 2, 2а, 3, 5, 6, 8, 10, 12а, 14; Алтайская: 3; Амурская: 57, 82, 84, 86, 88, 90, 96; Баляева: 3, 21, 23, 25, 27, 27у, 34, 35, 36, 36а, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56; Бульварная: 15; Военное шоссе: 5, 5а, 5б, 5в, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20а, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 34, 36, 37, 39, 41; Вокзальная: 1; Гоголя: 4, 19, 19у, 30, 30а, 32, 35, 39а, 41, 41а, 48; Деревенская: 2, 14, 20, 21; Державина: 15, 17, 19, 19а, 21, 57, 59; Достоевского: 4; Жигура: 2, 2б, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 16у, 18, 20, 22, 22у, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50у, 52, 52а, 54, 54у; Жуковского: 1-9, 10-15, 36; Котельникова: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; Красного Знамени, пр-т: 59, 61ж, 65, 65г, 65у, 66, 66а, 69б, 71, 71а, 73, 75, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 86а, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 109, 111, 111а, 113, 114, 115, 116, 117д, 118, 118в, 119, 120, 120а, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 131у, 133, 133в, 135, 137, 156, 160, 162, 164; Льва Толстого: 23, 25, 27, 29, 30, 30у, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 41в, 42, 43, 43а, 44, 44у, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 86; Марченко: 6, 15, 32, 40; Мельниковская: 101, 103, 119; Метельная: 8; Народный пр-т: 4, 4у, 6, 11, 11б, 11в, 15, 17, 19, 19у, 20, 23, 25, 27, 27а, 27б, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43/1, 43/2, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; Некрасовская: 36а, 36б, 38, 46, 48, 48а, 50, 50а, 51в, 52, 52а, 52у, 53, 53а, 53б, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 70, 72, 74, 76, 76а, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 98, 98а, 100, 122; Некрасовский пер.: 24; Нефтеветка: 4а; Океанский пр-т: 76, 90, 94, 96, 98, 100, 100а, 102, 102а, 104, 106, 106/1, 108, 110, 112, 112а, 117, 119, 121а, 123, 123б, 123в, 125, 131в, 133, 134, 135, 136, 136у, 138, 140, 142, 143, 149, 151, 155, 157, 161, 161а, 165; Острякова пр-т: 6, 24, 26, 28, 38, 38а, 41; Отлогая: 10; Партизанский пр-т: 52, 58, 58в, 62а; Писаревская: 6; Посадская: 20; Светланская: 167а; Снеговая: 1, 2б, 3, 4, 5а, 6, 12, 41; Тобольская: 10, 11, 12, 14, 14у, 23, 25, 27, 29, 31; Шилкинская: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 16, 16а, 19, 21; Щедрина: 1.

По обещаниям энергетиков, временное ограничение теплоснабжения не окажет существенного влияния на температуру в домах горожан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]