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Бывший замначальника Генштаба Жидко стал командующим войсками Восточного военного округа

Бывший замначальника Генштаба Жидко стал командующим войсками Восточного военного округа

Фото: mamlas.livejournal.com

Генерал-лейтенант Геннадий Жидко, ранее занимавший пост замначальника Генерального штаба Вооруженных сил России, представлен в Хабаровске как командующий войсками Восточного военного округа.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, сегодня заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов в зале военного совета штаба Восточного военного округа в Хабаровске представил нового командующего войсками округа Героя России генерал-лейтенанта Геннадия Жидко.

Предшественник Жидко - генерал-полковник Александр Журавлев - был на прошлой неделе назначен командующим войсками Западного военного округа.

Жидко родился в 1965 году, в 1987 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, в 1997-м - Военную академию бронетанковых войск, а в 2007-м - Военную академию Генерального штаба. Прошел должности от командира танкового взвода до начальника штаба - первого заместителя командующего общевойсковой армией Центрального военного округа, в 2017 году был назначен заместителем начальника Генштаба. В том же году получил звание Героя России, имеет еще ряд орденов и медалей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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