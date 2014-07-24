Приморских строителей притесняют крупные столичные компании. Об этом на встрече с главой региона рассказали руководители организаций. Местным остается лишь малая часть контрактов, при этом сейчас активно растет госзаказ. Куда уходят контракты?

Без перспектив и уверенности в завтрашнем дне. Так строители Приморья охарактеризовали реалии своего бизнеса. Руководителям организаций сложно найти кадровый состав. Рабочие просто боятся быть обманутыми. А всё потому, что на долю приморских компаний остается всего 30 % контрактов. Остальные 70 уходят в Москву и Санкт-Петербург.

- Московские и питерские компании не являются генподрядчиками в чистом виде, они лишь прослойки, которые нанимают приморских людей и всеми силами пытаются им не платить.

Приоритет — местным подрядчикам, считает Олег Кожемяко. Например, контракты до 500 миллионов рублей разыгрывать исключительно среди местных компаний. А в типовые договоры на строительство муниципальных объектов внести корректировку, по которой подрядчик не сможет нанимать субподрядчика. Это право оставить за заказчиком.

Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: «Создать базовые условия, чтобы наши люди здесь оставались, чтобы сюда приезжали и видели перспективы не только вахтовым методом отработать, а с тем, что здесь можно жить».

Сегодня строительной отрасли Приморья есть куда развиваться. Только 7000 детей-сирот нуждаются в квадратных метрах. В планах — новые социальные объекты, да и по программе переселения из аварийного жилья регион в числе отстающих.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]