В Приморье подводят итоги Года добровольца. В 2018-ом местные волонтеры работали за кулисами и на передовой Восточного экономического форума, помогали провести молодежные Дельфийские игры, организовали сотни благотворительных акций. Добровольческое движение региона сейчас на подъеме —по числу волонтеров Приморский край стал первым на Дальнем Востоке.

Волонтеры из «Команды Приморья» доставили свой благотворительный груз в село Борисовка — для пациентов местного отделения сестринского ухода. Здесь помогают пожилым людям с тяжелыми хроническими заболеваниями, тем, за кем не могут ухаживать родственники. Почти 40 коек занимают «лежачие пациенты», поэтому в первую очередь волонтеры передали сотрудникам запас гигиенических средств.

Светлана Завертанная, заместитель главного врача уссурийской городской больницы: «Несомненно, такие акции благотворительные — они очень нужны нашим пациентам. Если пациента невозможно вылечить, это не говорит о том, что ему нельзя помочь…»

«Команда Приморья» — одна из самых молодых добровольческих организаций в крае. Сначала для помощи нуждающимся объединились спортсмены, затем к ним присоединились врачи, учителя, бизнесмены — люди из самых разных сфер жизни.

Наталья Зайцева, член волонтерской организации «Команда Приморья», президент федерации гребли УГО: «После того, как мы провели первую акцию и съездили к многодетной маме в село Улитовка, у которой девять детей. Люди стали подтягиваться, стали спрашивать: «А кто такая «Команда Приморья»? Как туда вступить? Что для этого нужно?» Нужно просто желание помогать, и все».

За этот год в регионе появилось 55 новых волонтерских организаций. В ряды добровольцев влились более шестисот человек. Кто-то из них помогает обездоленным, кто-то занимается важными для региона мероприятиями. Более пятисот волонтеров участвовали в этом году в организации IV Восточного экономического форума — встречали делегатов, помогали в проведении деловых мероприятий и круглых столов.

Елена Томчук, директор департамента по делам молодежи Приморского края: «Направления волонтерского, добровольческого движения у нас очень различные: от событийного волонтерства, социального волонтерства, до даже «серебряного волонтерства». Я совсем недавно подписала волонтерскую книжку мужчине '39-го года рождения».

Администрация края поддерживает добровольческие начинания — поощряет и обучает волонтеров. Сегодня здесь действует ресурсный центр, который готовит молодежь для работы на всемирной универсиаде в Красноярске в марте следующего года и на мировом чемпионате профессионального мастерства, который пройдет в Казани в августе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]