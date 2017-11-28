Анонс на 14 ноября

14 ноября в 14.00 на Морском кладбище Владивостока состоится церемония торжественного открытия памятника первому приморскому милиционеру.

14 ноября в 18.30 − Театр имени М. Горького (Светланская, 49) − комедия «Три грустных мужа и один веселый».

14 ноября в 1900 − Приморский краевой центр народной культуры (Пушкинская, 25) − киноклуб «Ориент»: магия мокьюментари.

14 ноября в 19.00 − Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 14) − опера «Царская невеста».

14 ноября в 19.00 − Приморская краевая филармония (Светланская, 15) − джазовый фестиваль. Paul Lay Trio (Франция).

14 ноября в 19.00 − FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) − концерт Эндрю Дональдса.

14 ноября во Владивостоке, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - матч БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК «Спартак» Санкт-Петербург. 1/8 финала Кубка России по баскетболу среди мужских команд.

14 ноября в г. Калининграде - матч ФК «Балтика» Калининград - ФК «Луч» Владивосток. 22-й тур ОЛИМП-Первенства России сезона-2018/2019.

14 ноября вг. Санкт-Петербурге - матч ХК СКА СПб - ХК «Адмирал» Владивосток. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.

14 ноября − Всемирный день борьбы с диабетом.

14 ноября − Международный день логопеда.

14 ноября − День географических информационных систем.

14 ноября − День социолога в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]