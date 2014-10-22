Один из важных факторов подготовки автомобиля к вождению в зимний период — необходимость смены резины. Каждый водитель должен определиться, какой тип шин обязателен для установки на автомобиль.

Всё холоднее и холоднее становится на улице. Дорожное покрытие остывает, летние шины твердеют и контакт этих двух составляющих становится опасным.

Даниил Якимовский, сотрудник автосервиса: «Летняя резина хорошо отталкивает воду, но при минусовых температурах она дубеет. А зимняя резина имеет более эластичный состав и обеспечивает хорошее сцепление по холодному асфальту и снежному покрытию».

Госавтоинспекция Приморья напоминает, что необходимо заранее подготовить свой автомобиль к минусовым температурам. Как показывает статистика, с наступлением холодов и после первого снега увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. Хороший пример 17 ноября 2017 года. Снегопад парализовал краевой центр и подъезды к нему. Этот день стал настоящим Днем жестянщика. Около полутора тысяч автомобилей получили тяжелые повреждения. И большинство из них были не на зимних шинах. Как считают полицейские, главная причина транспортных баталий — безответственность водителей, которые не спешили «переобувать» авто.

Аркадий Яблоков, житель Владивостока, автолюбитель: «Это полная безответственность. Они и сами могут пострадать, и в других могут врезаться...»

Хотелось бы кому-то напомнить, а кому-то подсказать как определить тип автомобильных шин. Как отмечают специалисты, прежде чем переобуть свой автомобиль, необходимо убедиться в целостности резиновой автообуви: нет ли порезов, трещин и остаточная высота протектора должна быть более 4 миллиметров. А тем, кто первый раз приобретает шины для своего железного друга, нужно убедиться, что на боковой поверхности есть значки, говорящие, что это зимняя резина. Первый знак — это снежинка, второе обозначение буквы M и S.

Алексей Чертавских, государственный инспектор безопасности дорожного движения ГИБДД по г. Владивосток: «Запрещена установка на одной оси автомобиля зимних шин отличающихся по рисунку, своей конструкции, модели и типу, степени износа. Автомобилист обязан обеспечить на всех колесах своего транспортного средства зимней резины, отвечающей требованиям технического регламента. К примеру, если на трех дисках будут зимние шины, а на одном летняя, такое нарушение уже будет приравниваться к управлению транспортным средством без зимней резины».

Конечно, решать вам, когда «переобуть» свой автомобиль. Но хотелось бы ещё раз напомнить, своевременная смена летней резины на зимнюю позволит уверенно справится с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Также поможет сократить количество ДТП, а значит — спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]