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Группа парней прикрылась автобусом, чтобы пройти по Золотому мосту

Фото: YouTube

Во Владивостоке четверо мужчин попытались пересечь закрытый для пешеходов мост через бухту Золотой Рог, "замаскировавшись" под желтый автобус, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

Видеозапись данного инцидента опубликована на YouTube. На кадрах видно, как охранник останавливает группу из четырех человек, которые надели на себя желтую коробку в форме автобуса и шли по проезжей части моста. Автор ролика сняла, как "автобус" развернулся и двинулся в обратную сторону под присмотром охранника. 

Золотой мост — вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Был построен в рамках программы подготовки города к проведению саммита АТЭС и открыт 11 августа 2012 года.

С 18 августа 2015 года движение пешеходов по мосту запретили, так как оно не было предусмотрено проектной документацией моста и противоречило федеральным законам о транспортной безопасности и Градостроительному кодексу России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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