Во Владивостоке пройдут публичные слушания по застройке участка в лесу на Варяге

Во Владивостоке пройдут публичные слушания по проекту планировки и межевания участка в районе Русской, 59, который арендует ООО «ДНС Девелопмент». Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, ознакомиться с экспозицией проекта и внести предложения можно с 19 по 23 ноября, собрание участников публичных слушаний состоится 26 ноября в 16.00 на Красного Знамени, 25а.

На публичные слушания выносится проект планировки и межевания участка с кадастровым номером 25:28:050049:5518 в районе Русской, 59. Согласно публичной кадастровой карте, территория предназначена для многоквартирной застройки.

Участвовать в публичных слушаниях могут граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Экспозиция проекта будет открыта с 19 по 23 ноября на Западной, 15 (1-й этаж) в рабочие дни и в рабочее время.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, вносятся участниками публичных слушаний, прошедших идентификацию, с 19 по 23 ноября. Это можно сделать с помощью записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, в письменной форме в адрес администрации города Владивостока или в ходе собрания участников публичных слушаний. Проект и материалы к нему размещаются на официальном сайте администрации Владивостока.

Собрание состоится 26 ноября с 16:00 до 17:00 в здании школы № 17 (Красного Знамени, 25а).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]