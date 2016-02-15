Двое иностранцев промышляли грабежом и разбоем во Владивостоке

Фрунзенским районным судом г. Владивостока вынесен приговор по делу в отношении двух иностранных граждан, которые осуждены за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья и разбой. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, гости столицы Приморья в ночное время нападали на случайных прохожих, чтобы завладеть их имуществом. Так, с целью подавить волю потерпевших к сопротивлению, злоумышленники избивали их, а затем похищали денежные средства, смартфоны и др.

Действуя подобным образом, нападавшим удалось похитить имущество у трех потерпевших на общую сумму около 135 тыс. рублей.

При этом одному из пострадавших фигуранты причинили вред здоровью средней тяжести.

В ходе расследования фигуранты добровольно возместили ущерб на сумму 111 тыс. рублей.

Признав подсудимых виновными в совершении инкриминируемых деяний, с учетом роли каждого в содеянном, суд назначил одному из фигурантов 3 года 10 месяцев, его сообщнику - 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении оставшейся части ущерба.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]