Возбуждено первое уголовное дело по результатам проверки общественного транспорта Владивостока

Администрация Владивостока отчиталась о результатах проверок общественного транспорта, которые инициировал врио Губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщил начальник управления транспорта администрации Владивостока Сергей Цыбулин, проверки большинства маршрутов проводились в минувшие выходные совместно с ГИБДД и другими контролирующими органами.

По результатам одной из проверок 10 ноября возбуждено уголовное дело в отношении водителя с маршрута №59 Заря – Маяк, который управлял автобусом по поддельному водительскому удостоверению. Также выявлено около 20 нарушений технического состояния автобусов.

«На предмет качества обслуживания пассажиров и внешнего вида водителей мы проверяли автобусы на узловых остановках – Тихая, Луговая, Маяк, Семеновская и других. Перевозчикам указали на неподобающий внешний вид водителей и украшения в салонах автобусов, которые могут помешать водителю во время движения. Будем следить за устранением этих нарушений», – отметил Сергей Цыбулин.

Также городское управление ведет ежедневный мониторинг работы автобусов в вечернее время, после 20.00. Как правило, в будние дни на маршруты выходят 520 автобусов, в выходные – 450. Работать большинство маршрутов должны до 23.00. После снижения пиковой нагрузки в 20.00 на линии должны оставаться не менее 350 автобусов, это позволяет обслужить всех пассажиров.

«В результате проверки на днях мы зафиксировали на маршрутах в вечернее время 396 единиц транспорта – это хороший показатель. Мониторинг будем продолжать», – сообщил Сергей Цыбулин.

Напомним, 3 ноября Олег Кожемяко лично проехал на автобусах Владивостока по нескольким маршрутам, после чего собрал перевозчиков на совещание и потребовал срочно исправить сложившуюся ситуацию – увеличить время работы автобусов после 20.00, привести в порядок внешний вид водителей и сами автобусы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]