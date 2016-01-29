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В Приморье двое работников ремонтного депо обвиняются в мошенничестве

В Приморье двое работников ремонтного депо обвиняются в мошенничестве

Двое работников Уссурийского ремонтного депо, находясь в командировке в городе Лесозаводске, приобрели у работников отеля фиктивные документы, подтверждающие факт их проживания в гостинице, однако на самом деле в гостинице не останавливались.

Как сообщает "Вести: Приморье" пресс-службу УТ МВД России по ДФО, вернувшись из командировки, работники предприятия предъявили подложные документы в бухгалтерию и незаконно получили около 30 тысяч рублей.

В настоящее время уголовные дела, возбужденные отделом дознания Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации направлены в суд.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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