В Приморье двое работников ремонтного депо обвиняются в мошенничестве
Двое работников Уссурийского ремонтного депо, находясь в командировке в городе Лесозаводске, приобрели у работников отеля фиктивные документы, подтверждающие факт их проживания в гостинице, однако на самом деле в гостинице не останавливались.
Как сообщает "Вести: Приморье" пресс-службу УТ МВД России по ДФО, вернувшись из командировки, работники предприятия предъявили подложные документы в бухгалтерию и незаконно получили около 30 тысяч рублей.
В настоящее время уголовные дела, возбужденные отделом дознания Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации направлены в суд.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
15.01.2018 Наркотики привели под суд жительницу Уссурийска
-
01.11.2017 Больше трех тонн тормозных колодок сдал на металл рабочий локомотивного депо станции Гродеково
-
17.09.2017 В Приморье трое работников железной дороги украли и продали рельс
-
27.12.2016 Полицейские в Уссурийске задержали бульдозеристов, похитивших имущество локомотивного депо
-
30.09.2016 В Уссурийске двое работников Дельневосточной железной дороги подозреваются в хищении 200 литров дизтоплива
-
29.01.2016 В Приморье полицейские изъяли контрафактную продукцию
Добавить комментарий