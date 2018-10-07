Одной из первых командировок врио губернатора Олега Кожемяко стала поездка в Лазовский район. Традиционно в программе рабочего визита – посещение учреждений образования и здравоохранения, встреча с жителями. Именно из общения с людьми глава региона сегодня формирует поручения и держит их на контроле.

Первый объект, на котором побывал глава региона — полуразрушенный мост через реку Соколовка в поселке Преображение.

- А почему в рамках аварийно-восстановительных работ не приступили к его восстановлению?

- Собираемся приступать.

- А как собираетесь приступать? Месяц прошёл. Ну как? Что Вы людям скажите? Вот один, вот второй. Дайте мне сегодня вместе с главой, пока я буду ездить по школам, отработайте весь алгоритм — кого Вы назначите подрядчиком, примерные сроки восстановления этого моста, деньги, чтобы они устраивали подрядчика, силы, средства — и будете это рассказывать.

На встрече с жителями поселка Преображение глава региона дал обещание, что в самые короткие сроки движение по мосту будет восстановлено в полном объеме. И вот прошло чуть больше двух недель, и переправа через Соколовку восстановлена.

Виктор Князев, генеральный директор ООО «Приморская строительная компания»: «Мост находился в аварийном состоянии. То есть была обрушена балка. За это время по его поручению было выполнены работы по восстановлению этого моста и пропуску движения в полном объеме. Движение на сегодняшний день восстановлено на 100%. Это по рекомендации и поручению главы региона».

Также Олег Кожемяко дал поручение разработать проект и начать строительство нового моста. И сегодня уже идет подготовка к строительству временной переправы, чтобы уже в следующем году начать строительство капитального бетонного моста.

Сергей Мелешко, житель пгт Преображение, автомобилист: «Это единственная жизненная артерия нашего поселка, соединяющая нас с краевым центром. На протяжении 10 лет мы с этим мостом столько бьемся. После того как Олег Николаевич приехал к нам, пообещал решить вопрос с этим мостом, видите, сегодня он восстановлен. Сегодня двухстороннее движение восстановлено».

Надежда Бережнова, житель пгт Преображение: «На Сергеевском перевале дыры залатали. Там днем и ночью работали. Кто едет в поселок, рассказывают друг другу, что действительно всё делается! Что он сказал — всё делается».

Среди поручений Олега Кожемяко — решение проблем социального характера. В их числе оснащение районной больницы. Ситуация в здравоохранении — на особом контроле. Глава региона дал поручение департаменту здравоохранения: обеспечить больницу современным диагностическим оборудованием и автомобилями.

Людмила Романова, врач-педиатр Центральной районной больницы пгт Преображение: «Наш врио губернатора Кожемяко Олег Николаевич сказал четко и конкретно: население не должно страдать, пользуясь старым оборудованием. И четко нас заверил, что новый флюорограф мы получим».

Марина Лещенко, житель пгт Преображение: «С нашими врачами, они мне буквально жизнь спасли. Если оборудование еще будет, это сколько жизней спасут. Если даже с тем, что имели, поставили мне вовремя диагноз и спасли буквально жизнь».

И вот деньги на самое необходимое оборудование выделены. Решен вопрос, какие именно диагностические аппараты приобрести в первую очередь.

Людмила Романова, врач-педиатр Центральной районной больницы пгт Преображение: «Хочется отметить, что на ряду с приобретением нового аппарата флюорографии врио губернатора Олег Николаевич смог нам выделить деньги и на приобретение маммографа».

Также в ближайшее время будет обновлен автопарк скорой помощи. Как отмечают жители Преображения, что проблемы так быстро еще не решались.

Лилия Посеряева, житель пгт Преображение: «Специалистов не хватает, будет оборудование — будут специалисты. Будем привлекать, конечно, кого-то. Надеемся на него. Всё-таки возглавлял столько лет нашу базу тралового флота, поэтому надежды есть. Верим ему».

Светлана Шиляева, житель пгт Преображение: «После приезда началась реставрация моста. Это больная тема поселка Преображения, мост как связующее звено нам просто необходим как воздух. И работа началась. А, что касается Олега Николаевича — человек слова, человек дела. И я думаю, что он на своем месте. И надеюсь, и верю, что всё получится».

Большинство поручений Олега Кожемяко в Преображении решены или будут выполнены в ближайшее время. Буквально сегодня восстановлен междугородний автобусный маршрут. Автобус с цифрой «510» «Владивосток—Преображение» вновь связал жителей поселка с краевым центром.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]