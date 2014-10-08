Председатель Думы Владивостока Андрей Брик проверил объекты, которые должны быть сданы в этом году в рамках исполнения наказов избирателей на текущий год.

Пешеходная дорожка в районе улицы Бородинская много лет ни разу не ремонтировалась и пришла в такое состояние, что была необходимость восстановить ее полностью. Дорожку только приняли, а уже от молодых мам, которые сегодня могу пройтись с коляской по гладкому асфальту, не повредив колес и ног, поступают благодарности.

Денис Русинов, депутат Думы города Владивостока: «Это было самое главное обещание на выборах, когда я баллотировался в Думу города Владивостока от этого избирательного округа. Я считаю, что это важная выполненная задача и выполнено важное обещание для избирателей».

Протяженность дорожки 900 метров. Остались небольшие штрихи — завезти землю, чтобы весной озеленить пространство вдоль пешеходной зоны. Исполнению наказов избирателей депутаты Думы города Владивостока уделяют особое внимание. В следующем году в планах восстановить более ста объектов. В наказы включены такие серьезные объекты, как стадион «Строитель», пешеходные дорожки, подпорные стены...

Андрей Брик, председатель Думы города Владивостока: «Объекты, которые связаны с лестничными маршами, ограждениями, таких наказов у нас порядка 50-ти по всему городу Владивостоку. Управление по благоустройству активно участвует в работах, которые по наказам избирателей. Я уверен, что мы именно для населения будем делать такие объекты с высоким качеством».

Также депутаты проверили подготовительные работы по благоустройству сквера имени Давыдова, которые планируется завершить в 2019 году. Сегодня здесь уже установлены бордюры, завезена земля для клумб. Сейчас идёт поиск подрядной организации, которая и завершит реконструкцию сквера. Всего в будущем году депутаты Думы города планируют выполнить 116 наказов своих избирателей.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]