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Приморец погасил крупную задолженность ради вылета за границу

Приморец погасил крупную задолженность ради вылета за границу

В отделе судебных приставов по Михайловскому району находились исполнительные производства о взыскании задолженности по различным видам платежей с гражданина Г. на общую сумму 300 тысяч рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю, судебный пристав уведомил неплательщика налоговых и коммунальных платежей о возбуждении исполнительного производства, но должник игнорировал требования должностного лица, и собирался отправиться на отдых в Армению. Тогда судебный пристав ограничил приморца в праве выезда за пределы Российской Федерации. После этого мужчина в кратчайшие сроки нашел денежные средства и погасил имеющуюся задолженность, включая исполнительский сбор.

Отметим, что зачастую именно данная мера, принятая судебным приставом-исполнителем, эффективно действует на неплательщиков. Граждане гасят свои задолженности прямо перед вылетом за границу.

УФССП России по Приморскому краю настоятельно рекомендует приморцам проверять себя на наличие долгов перед отпуском во избежание неприятностей при пересечении границы. Сделать это можно с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте Управления либо с помощью мобильного приложения «ФССП».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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