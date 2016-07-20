Алексей Литвинов получил назначение от Олега Кожемяко

Бывший первый заместитель мэра Владивостока в администрациях Игоря Пушкарева и Виталия Веркеенко Алексей Литвинов назначен членом Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко 13 ноября, сообщают "Вести:Приморье".

Согласно документу, временно неработающего Литвинова предложила для назначения Региональная общественная организация «Федерация рыболовного спорта Приморского края».

Ранее членом приморского избиркома с правом решающего голоса являлась Ирина Кошина, назначенная 10 июня бывшим врио губернатора Андреем Тарасенко. Ее кандидатуру выдвигала АНО «Центр социального обслуживания "Родные люди"». Олег Кожемяко освободил Кошину от обязанностей 6 ноября.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru, Алексей Литвинов ушел в отставку 8 октября 2018 года из-за конфликта с главой администрации города Виталием Веркеенко. Первым вице-мэром он стал в 2009 году. На этой должности Алексей Литвинов изначально занимался взаимодействием с прессой, рекламой, информационными технологиями и делопроизводством. После отставки Александра Зубрицкого временно курировал инвестиционную деятельность и международные отношения. В 2012 году в его ведение перешло управление архитектуры и градостроительства Владивостока. В августе 2013 года Литвинов подал заявление об отставке, но затем изменил свое решение и остался на должности первого заместителя главы администрации. В сентябре 2017-го в ведение Литвинова перешло управление муниципальной собственности.

Литвинов боролся за кресло главы Владивостока на выборах в декабре прошлого года, где вместе с Виталием Веркеенко и Александром Юртаевым вышел в финал.

Литвинов родился в Абакане. В 2001 году приехал во Владивосток. Участвовал в ряде успешных избирательных кампаний по выборам мэров Владивостока – Владимира Николаева и Игоря Пушкарева. До 2007 года Литвинов был заместителем исполнительного директора автономной некоммерческой организации «Московское бюро политической юриспруденции». В 2008 году Литвинов вошел в состав краевой избирательной комиссии Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]