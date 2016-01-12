«Аэрофлот» не будет повышать «плоские тарифы» в 2019 году
«Аэрофлот» не будет повышать «плоские тарифы» в 2019 году, сохранив их на уровне 2018 года, заявил глава компании Виталий Савельев, пишет Интерфакс.
Ранее руководство «Аэрофлота» заявляло об убыточности программы «плоских тарифов». Финансовые потери от них, говорили в компании, не покрываются даже за счет роялти – многомиллионных валютных платежей, которые «Аэрофлоту» перечисляют иностранные авиаперевозчики за пролет по транссибирским маршрутам.
На вопрос, сколько убытков «плоские тарифы» принесут компании в этом году, Савельев, заявил: «Не могу сказать. Это цифра, которую мы должны пережить. Совет директоров в курсе, все в курсе, но эта цифра внутренняя».
«Плоские», то есть не меняющиеся в течение года тарифы, «Аэрофлот» ввел в 2015 году, в этом году к программе присоединилась авиакомпания «Россия». В настоящее время «плоские тарифы» действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград. Стоимость билета на рейсы «Аэрофлота» в города Дальнего Востока и обратно стоят 25 тысяч рублей. Билет «России» в ДФО и обратно обойдется дешевле – в 22 тысячи рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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