За нападение на сотрудника полиции житель Владивостока приговорен к реальному лишению свободы
Суд Первомайского района Владивостока вынес приговор 47-летнему мужчине за нападение на сотрудника полиции.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, ранее в районе улицы 40 лет ВЛКСМ сотрудниками полиции был остановлен для проверки документов житель Владивостока, двигавшийся на мопеде во встречном направлении. Мужчина не подчинился законным требованиям полицейских и пытался спровоцировать драку, напав на сотрудника полиции, после чего попытался убежать, но был задержан и доставлен в отдел полиции.
В ходе проверки сотрудники полиции установили, что в момент совершения правонарушения мужчина находился под домашним арестом, так как являлся фигурантом уголовного дела о незаконном наркообороте.
Следователем отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
В ходе следствия доказана причастность фигуранта уголовного дела к совершению преступления.
Подсудимый признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. С учетом вынесенного ранее в отношении него приговора (которым он осужден за сбыт наркотических средств), окончательно к отбытию определено три года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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