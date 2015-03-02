За нападение на сотрудника полиции житель Владивостока приговорен к реальному лишению свободы

Суд Первомайского района Владивостока вынес приговор 47-летнему мужчине за нападение на сотрудника полиции.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, ранее в районе улицы 40 лет ВЛКСМ сотрудниками полиции был остановлен для проверки документов житель Владивостока, двигавшийся на мопеде во встречном направлении. Мужчина не подчинился законным требованиям полицейских и пытался спровоцировать драку, напав на сотрудника полиции, после чего попытался убежать, но был задержан и доставлен в отдел полиции.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что в момент совершения правонарушения мужчина находился под домашним арестом, так как являлся фигурантом уголовного дела о незаконном наркообороте.

Следователем отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В ходе следствия доказана причастность фигуранта уголовного дела к совершению преступления.

Подсудимый признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. С учетом вынесенного ранее в отношении него приговора (которым он осужден за сбыт наркотических средств), окончательно к отбытию определено три года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]