В Приморье в поддержку выдвижения Олега Кожемяко на пост губернатора Приморского края собрали уже 100 000 подписей. Это в разы больше, чем необходимо предоставить в краевую избирательную комиссию. Кто еще участвует в предвыборной гонке?

Возле штаба общественной поддержки Олега Кожемяко — очередной автомобиль, который доставил подписи из отдаленных уголков края. До выборов губернатора Приморья остаются считанные дни, но пакеты и коробки с подписными листами продолжают поступать. Напомним, для регистрации кандидата, выдвинутого на должность губернатора в порядке самовыдвижения, необходимо собрать около 7 тысяч подписей, всего это 5 % от числа избирателей, зарегистрированных на территории края. Общественный штаб Олега Кожемяко уже собрал рекордное количество подписей, проверку и подсчет которых сейчас ведут специалисты.

Валерий Курочкин, сотрудник Штаба общественной поддержки Олега Кожемяко: «На сегодняшний день поступило более 100 000 подписей в пользу Олега Николаевича Кожемяко и в настоящий момент идет их подсчет...»

Интересно, что первыми, кто сдал подписные листы для участия в выборах губернатора Приморья, стали Роза Чемерис, представитель политической партии «За женщин России» и Игорь Степаненко, «Патриоты России».

Роза Чемерис, кандидат в губернаторы Приморского края: «Я работаю депутатом Думы города Владивостока и мне было крайне важно, чтобы мои коллеги меня поддержали в стремлении выдвинуться в губернаторы Приморского края. Мне важно знать, что не только я получила эту поддержку, что краевые власти подошли во всей открытостью и со всей мощью административной поддержки и человеческим пониманием, того, как это важно — поддержать людей в этом начинании».

Игорь Степаненко, кандидат в губернаторы Приморского края: «Я хочу поблагодарить всех депутатов, а их всего 147. Почти в 130 муниципальных образованиях мне и моим помощникам пришлось собирать подписи и со всеми общаться. Но люди меня знают, и поэтому мне удалось получить эти дорогие для меня подписи. Для меня это очень важно, так как это — своеобразная оценка моей деятельности за 10 лет».

Сейчас краевая избирательная комиссия продолжает принимать документы на регистрацию кандидатов. Всего на пост главы региона выдвинулся 21 кандидат, из них 11 самовыдвиженцев и 10 — от политических партий. Напомним, повторные выборы губернатора Приморского края пройдут 16 декабря.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]