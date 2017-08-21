Всероссийская акция «Великие имена России» набирает обороты. Сорок семь аэропортов страны станут именными. Крупнейший аэропорт Восточной Сибири и Дальнего Востока — владивостокский «Кневичи» — тоже среди участников. Какое имя выберут приморцы, и придется ли менять вывески и указатели?

Абсолютный рекорд Восточной Сибири и Дальнего Востока. Исторический день — впервые в истории международного аэропорта Владивосток — миллион пассажиров на 26-ти международных линиях. Еще миллион и двести тысяч — на 22-х внутренних. А ведь год еще не завершен. К таким показателями здесь относятся более чем серьезно. Как и к выбору будущего имени.

Ирина Присяжнюк, начальник пресс-службы Международного аэропорта Владивосток: «Я бы предпочла бы работать в аэропорту, который носит имя по-настоящему выдающегося человека. Который связан с этим регионом. Я хотела бы, чтобы каждый выбирал сердцем! Вывеску придется не менять, но дополнить!»

«Проголосовать сердцем» приморцы могут до 30 ноября на сайте «великиеимена.рф». Причем за некоторые имена придется бороться с ближайшими соседями.

На последнем этапе голосования у воздушных ворот Владивостока определилась великолепная четверка лидеров. И каждый из них — это птица высокого полета:

- Российский путешественник, географ, этнограф, писатель и исследователь Дальнего Востока Владимир Клавдиевич Арсеньев.

- Первая в мире женщина-капитан дальнего плавания Анна Ивановна Щетинина.

- Российский исследователь Дальнего Востока и адмирал Геннадий Иванович Невельской.

- Русский государственный деятель, граф, генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев-Амурский.

Но с последними двумя именами не так уж все и просто. Кто бы мог подумать, что сразу три дальневосточных аэропорта спорят за право стать Геннадием Невельским — Владивосток, Хабаровск и Южно-Сахалинск — или самим графом, генерал-губернатором Николаем Николаевичем Муравьевым-Амурским — Владивосток и Хабаровск.

«Что в имени тебе моем?» Эти чувственные пушкинские строки для всех, кто связан с гражданской авиацией, теперь звучат как никогда актуально.

Владимир Кошеваров, командир-стажер, пилот гражданской авиации: «Третий год прилетаю в Кневичи, практически каждый день. Я за Муравьева-Амурского. Звучит статусно. Я знаю, кто это, но это сложный вопрос».

Татьяна Молчанова, сотрудник Международного аэропорта Владивосток: «Наверное, Невельского. Я училась в этом институте, в морском, но работаю в авиации».

- А как же женская солидарность? Анна Щетинина?

- Тоже интересно, но мне Невельской ближе. Студенческие годы.

Итогов голосования ждут не только в аэропорту, но и в другом транспортном ведомстве. Возможно там придется менять маршрутную вывеску. Пока слово «Кневичи» заменили на «аэропорт».

Родион Коваль, начальник производственного участка скорых электропоездов: «Для нас, железнодорожников, интересны результаты голосования. Но название маршрута будет «Аэропорт Владивосток».

Уже через две недели приморцы узнают, про кого из великолепной четверки — Щетинину, Арсеньева, Невельского или Муравьева-Амурского можно будет сказать, что теперь это не только человек, но и аэропорт!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]