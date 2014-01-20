ГИБДД Приморья устроила массовую "зачистку" пьяных водителей. Видеорепортаж Андрея Мозгового
Ежедневно на дорогах Приморья инспекторы ГИБДД выявляют в среднем около 35—40 пьяных водителей. Чтобы максимально обезопасить движение на приморских дорогах инспекторы ДПС регулярно устраивают охоту на пьяных водителей. Такие рейды — мера профилактическая, но при этом действенная. В одной такой спецоперации приняла участие наша съёмочная группа.
В день полиции, 10 ноября, сотрудники краевой ГИБДД провели крупномасштабный рейд по выявлению на дорогах Приморья пьяных водителей. Сотрудники краевого управления госавтоинспекции отправились помочь инспекторам ДПС в муниципалитетах навести порядок.
Сергей Сбродов, заместитель начальника управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: «У нас есть небольшой рост ДТП с участием водителей, которые управляют в состоянии опьянения. Есть рост, поэтому мы должны по этому направлению работать. В связи с чем принято решение до конца года будем организовывать такие мероприятия, направленные на массовую проверку водителей на предмет употребления спиртных напитков».
Всего в этот день на территории Приморского края привлечено к административной ответственности свыше тысячи нарушителей правил дорожного движения. Так, отстранено от управления 76 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Несколько совершили ДТП. Самое тяжелое произошло на проспекте Красоты во Владивостоке.
Елена Иванова, старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Приморскому краю: «Находясь на маршруте патрулирования в Советском районе, экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку обратил внимание на автомобиль «Тойота Корона». На требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке транспортного средства водитель «Тойоты» не отреагировал и продолжил движение. В районе дома №1 на улице Володарского мужчина выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомашиной «Тойота Приус». В результате автоаварии пострадали пассажиры «Тойоты Приус»: 12-летняя девочка и 30-летняя женщина, которую медики госпитализировали с тяжелыми травмами».
Виновник водитель уже наказан административным арестом. 15 суток он проведет в спецприёмнике. Так же рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Остальных водителей пьяных и отказавшихся от медосвидетельствования ожидает штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения до двух лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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