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"Алроса" реализовала на аукционе во Владивостоке крупные алмазы на $10,3 млн

Алмазодобывающая компания "Алроса" на аукционе во Владивостоке продала алмазы крупных размеров на общую сумму $10,3 млн.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, всего на аукционе было продано 119 лотов ювелирного качества общим весом 1890 карат. В торгах приняли участие 26 компаний, представляющие мировые центры алмазно-бриллиантовой торговли.

"Завершился последний из запланированных нами в этом году аукционов во Владивостоке. Включая эти торги, с начала 2018 года мы провели четыре аукциона, суммарно выручив почти $55 млн. Это очень хороший результат, который был достигнут в том числе благодаря решению увеличить число аукционов на дальневосточной площадке", - отметил директор Единой сбытовой организации "Алроса" Евгений Агуреев.

"Алроса" - крупнейший в мире по объемам добычи производитель алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Филиал во Владивостоке был создан в 2016 году для развития Евразийского алмазного центра на территории Свободного порта Владивосток. Первые продажи алмазов на площадке ЕАЦ были проведены в августе - сентябре 2016 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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