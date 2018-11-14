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Начал работу сайт врио Губернатора Приморского края Олега Кожемяко

Начал работу сайт врио Губернатора Приморского края Олега Кожемяко

13 ноября официально начал работу личный сайт врио Губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Новый интернет-ресурс – продолжение политики открытого диалога главы Приморья с жителями края.

«Прямое общение, возможность донести свои пожелания и требования – эту потребность я вижу на каждой встрече с жителями края. Слишком долго власть отворачивалась от людей, - отметил Олег Кожемяко. - Роль интернета как важнейшего инструмента общения сегодня очевидна всем. Это возможность напрямую рассказать о том, что мы делаем и зачем. Поэтому я придаю такое большое значение развитию онлайн взаимодействия»

Помимо информации о текущей деятельности исполняющего обязанности Губернатора на сайте обеспечена возможность напрямую обратиться к Олегу Кожемяко, ознакомиться с инициативами главы Приморья и проследить за ходом исполнения его поручений.

Напомним, что глава Приморья последовательно развивает политику открытости и прямого взаимодействия с жителями края. Помимо официального сайта Администрации Приморского края и личного сайта, важным каналом общения с приморцами стали социальные сети. Кроме уже хорошо известного аккаунта в Инстаграм, работают официальные страницы Олега Кожемяко в других популярных социальных сетях: Фейсбук, Вконтакте и Одноклассники.

«Считаю, что каждый житель Приморья в любое время должен иметь возможность напрямую обратиться ко мне. Для этого, а также, чтобы лично рассказать о своей работе, я принял решение открыть свои страницы в основных соцсетях. Все, кто уже встречался со мной, знают, я не терплю фальши и обмана. Не приемлю инсценировок, встреч с «подготовленными людьми». Только честный и открытый разговор. На моих страницах в соцсетях, должно быть также», - разъяснил Олег Кожемяко.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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