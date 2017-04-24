Владивосток ждет масштабный ремонт дворов под Новый год — в администрации города не успели освоить средства

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» во Владивостоке за год была реализована всего на 3,4%. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, неосвоенные средства планируют пустить на благоустройство дворов и проездов – причем необходимо успеть до конца года. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по бюджету, налогам и финансам Гордумы.

«Мы в корректировку предложим вариант, – сообщила начальник управления финансов Наталья Лукьяненко. – Средства будут перенесены на управление содержания жилищного фонда – будут благоустроены дворовые территории и проезды в этом году. Через управляющие компании пойдут субсидии».

В администрации объяснили решение тем, что иначе есть риск вообще не воспользоваться средствами.

Напомним, асфальтоукладчикам разрешили обновлять дорожное покрытие в минусовую температуру и при незначительных осадках с условием соблюдения технологий. Такие рекомендации компаниям и чиновникам дал Росавтодор. При этом жители Владивостока уже не раз становились свидетелями того, как дорожные рабочие укладывают асфальт в снег. В некоторых случаях администрация города отказывалась оплачивать работу недобросовестного подрядчика.

«Возвращаемся к тому, что будем класть асфальт в снег? – возмутился председатель комитета Владимир Исаков. – Это неприемлемая ситуация. Жителям города печально это видеть – даже если работы будут выполнены до конца года, то их качество можно будет поставить под сомнение».

Еще одна проблемная муниципальная программа – «Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока». Она реализована на 57%. Но при этом закончить ее нет возможности. В администрации города так и не смогли найти подрядчика, который в условиях ограниченности бюджетных средств сможет сделать проезды к участкам для многодетных семей. В планах городских чиновников – вернуть 51 миллион рублей обратно в краевой бюджет.

Также всего на 34% реализованы средства по муниципальной программе «Доступная среда». Однако представители городской администрации заверили, что этот вопрос опасений не вызывает. Полным ходом идет прием выполненных работ.

Другие муниципальные программы, такие как «Здоровый город», «Развитие образования», «Поддержка социально ориентированных НКО», «Развитие физической культуры и спорта», реализованы более чем на 70% – с ними в городской администрации не видят проблем.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]