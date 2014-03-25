Виновник смертельного ДТП в Приморье сбежал с места аварии и попал под машину

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Патризанский» поступило сообщение о столкновении транспортных средств в районе 130 км автомобильной дороги «Артем – Находка – порт Восточный». На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, по предварительным данным, двигаясь со стороны Артема в направлении Находки, 24-летний водитель автомашины "Тойота Карина" выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомашиной "Исузу Эльф" и двигавшейся за ней автомашиной "Сузуки Вагон Солио".

В результате удара произошла серьезная деформация кузова "Тойоты", спровоцировавшая смерть 28-летнего мужчины, находившегося на пассажирском сидении. Также в результате ДТП пострадал водитель "Исузу Эльф" – 31-летний мужчина получил травму головы.

Водитель автомашины "Тойота Карина" не пострадал, он самостоятельно выбрался из поврежденного салона автомобиля и скрылся с места происшествия. Спустя несколько часов в 2 километрах от данной автоаварии беглец стал участником второго ДТП – на него совершил наезд водитель "Тойота Рактис". В результате удара мужчина получил черепно-мозговую травму.

Стаж вождения водителя "Тойота Карина" - 6 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2018 г. не привлекался. У мужчины взята кровь для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По факту автоаварии со смертельным исходом в отношении него возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки на территории Приморского края зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий: 53 с материальным ущербом, 7 - с пострадавшими. 3 человека погибли, 7 – получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 107 транспортных средств.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]