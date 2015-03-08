Снежный фронт накроет Приморье (видеокарта)

В конце рабочей недели фронтальные разделы вызовут в Приморье осадки разной интенсивности, сообщают "Вести:Приморье".

Судя по интерактивным картам погоды, осадки в виде дождя переходящего в мокрый снег и обратно начнутся утром 16 ноября. Самый сильный снег до 4 сантиметров за 3 часа ожидается в районах примыкающих к озеру Ханка. Во Владивостоке дождь, утром переходящий в снег. Местами на дорогах - гололедица. По данным Примпогода, в столице края выпадет не менее 4 мм осадков.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]