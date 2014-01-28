«Вести: Приморье»: Четвероногих таможенников представили китайским стражам границы приморские коллеги
Редкие породы на страже правопорядка! Таможенные кинологи вместе со своими четвероногими коллегами провели показательные занятия для начальников приграничных таможен Китая. Собаки искали запрещенные вещества, предметы и деньги в багаже, автотранспорте и на человеке. Репортаж о «хвостатых таможенниках» смотрите в программе «Вести: Приморье» в 15.25 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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