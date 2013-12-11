МФЦ интересуется качеством своих услуг
Администрация Приморского края информирует, что с 16 ноября по 4 декабря 2018 года в Приморском крае начнется поквартирный обход жителей специалистами многофункциональных центров.
Работа по информированию и консультированию жителей Приморского края будет проводится с целью получения более достоверной и подробной информации о качестве и доступности предоставляемых МФЦ услуг.
«Популяризация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», - так называется государственное задание, которое выполняют сотрудники МФЦ.
Администрация края предупреждает жителей, что каждый специалист при себе должен иметь специальный бейдж-удостоверение и паспорт, которые предоставляются по требованию жителей.
В арсенале специалиста анкета с одиннадцатью вопросами. Анкетирование проводится с целью выяснения, насколько население устраивает доступность государственных услуг, сроки их предоставления, а также эффективность деятельности органов исполнительной власти, их открытость и прозрачность для общества.
В случае, если бейдж или паспорт отсутствуют, граждане вправе не отвечать на вопросы и не разговаривать с интервьюерами.
Справочно
Основными функциями КГАУ МФЦ являются:
прием запросов заявителей о предоставлении государственных или муниципальных услуг;
представление интересов заявителей при взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
информирование заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении госуслуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в предоставлении госуслуг;
выдача заявителям документов по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и т.д.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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