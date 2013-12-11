МФЦ интересуется качеством своих услуг

Администрация Приморского края информирует, что с 16 ноября по 4 декабря 2018 года в Приморском крае начнется поквартирный обход жителей специалистами многофункциональных центров.

Работа по информированию и консультированию жителей Приморского края будет проводится с целью получения более достоверной и подробной информации о качестве и доступности предоставляемых МФЦ услуг.

«Популяризация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», - так называется государственное задание, которое выполняют сотрудники МФЦ.

Администрация края предупреждает жителей, что каждый специалист при себе должен иметь специальный бейдж-удостоверение и паспорт, которые предоставляются по требованию жителей.

В арсенале специалиста анкета с одиннадцатью вопросами. Анкетирование проводится с целью выяснения, насколько население устраивает доступность государственных услуг, сроки их предоставления, а также эффективность деятельности органов исполнительной власти, их открытость и прозрачность для общества.

В случае, если бейдж или паспорт отсутствуют, граждане вправе не отвечать на вопросы и не разговаривать с интервьюерами.

Справочно

Основными функциями КГАУ МФЦ являются:

прием запросов заявителей о предоставлении государственных или муниципальных услуг;

представление интересов заявителей при взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

информирование заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении госуслуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в предоставлении госуслуг;

выдача заявителям документов по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и т.д.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]