Житель КНР нарушил границу с Приморьем, чтобы поохотиться
Нарушителя госграницы задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в с. Камень-Рыболов.
На горно-таежном участке отделения «Веселый ключ» пограничный наряд с собакой обнаружил следы человека. В ходе осмотра прилегающей местности пограничники нашли шесть установленных охотничьих петель. Наряд принял решение укрыться в засаде. Нарушитель не заставил себя долго ждать. Им оказался 43-летний житель КНР. Никакого сопротивления пограничникам иностранный гражданин не оказывал и пояснил, что перешел государственную границу с целью охоты на диких животных и сбора дикоросов. В личных вещах иностранца было еще восемь петель, нож и сотовый телефон. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
В отношении жителя Поднебесной возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации»).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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