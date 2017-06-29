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Житель КНР нарушил границу с Приморьем, чтобы поохотиться

Житель КНР нарушил границу с Приморьем, чтобы поохотиться

Фото: smitsmitty - LiveJournal

Нарушителя госграницы задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в с. Камень-Рыболов.

На горно-таежном участке отделения «Веселый ключ» пограничный наряд с собакой обнаружил следы человека. В ходе осмотра прилегающей местности пограничники нашли шесть установленных охотничьих петель. Наряд принял решение укрыться в засаде. Нарушитель не заставил себя долго ждать. Им оказался 43-летний житель КНР. Никакого сопротивления пограничникам иностранный гражданин не оказывал и пояснил, что перешел государственную границу с целью охоты на диких животных и сбора дикоросов. В личных вещах иностранца было еще восемь петель, нож и сотовый телефон. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

В отношении жителя Поднебесной возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации»).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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