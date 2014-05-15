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Более 3300 особей трепанга, выловленных браконьерами в Приморье, выпустили в море

Более 3300 особей трепанга, выловленных браконьерами в Приморье, выпустили в море

Фото: Пресс-группа погрануправления ФСБ России по Приморскому краю

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресечено несколько случаев незаконного вылова водных биологических ресурсов. Большую часть улова – более 380 килограммов - удалось спасти, выпустив в естественную среду обитания.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю , в поселке Зарубино пограничники заметили приближающееся к отмели маломерное плавсредство. С него на берег были выгружены несколько пластиковых баков и водолазное снаряжение – гидрокостюм, баллоны. Появления сотрудников погрануправления двое граждан никак не ожидали, поэтому от обнаруженного в 4-х баках трепанга общим весом более 280 килограммов начали наотрез отказываться. «Мы сами не ловили, нашли», - пояснили водолазы.

Всего в пластиковой таре пограничники насчитали свыше 3300 живых иглокожих, которые после пересчета были выпущены в море. Предотвращенный ущерб составил порядка 140 тыс. рублей.

Двое других граждан, жителей г. Большой Камень, решили поправить свое материальное положение за счет транспортных перевозок. Имея в наличии грузовик, они согласились на поступившее предложение перевезти различного краба. Погрузив в кузов корзины с живыми членистоногими, «предприниматели» были застигнуты пограничниками врасплох. Какие-либо разрешительные документы на 49 килограммов краба камчатского и 58 килограммов краба волосатого отсутствовали. После пересчета весь краб выпущен в естественную среду обитания.

В селе Ракушка Ольгинского района на территории гаражного кооператива в одном из помещений сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю было обнаружено более 110 килограммов различного краба.

Владелец гаража не стал отрицать факт незаконной переработки краба волосатого и синего и пояснил, что добывал и перерабатывал краб только для себя. Рыночная стоимость изъятых морепродуктов по предварительным подсчетам составляет около 100 тыс. рублей.

По всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море»).

Проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты правовые решения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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