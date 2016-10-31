Анонс на 15 ноября
15 ноября закрывается навигация маломерных судов в прибрежной акватории.
15 ноября во Владивостоке в 13.00 на базе Приморского краевого перинатального центра пройдет научно-практическая конференция «Эволюция лечения и выхаживания недоношенных детей: от роста выживаемости к улучшению качества жизни».
15 ноября — Всероссийский день призывника.
15 ноября — День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России.
15 ноября — Всемирный день философии.
15 ноября — День вторичной переработки.
15 ноября — День отказа от курения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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