Приморцы могут слетать в Москву за 11 тысяч рублей

Цены на авиабилеты из Владивостока в Москву снижают авиаперевозчики. Кроме того, в Приморье продолжаются продажи субсидированных авиабилетов в центральную часть России – средства на эти цели были добавлены из федерального бюджета.

Как сообщили в администрации края, зимнюю распродажу авиабилетов по маршруту Владивосток – Москва – Владивосток начала авиакомпания «ИрАэро». Стоимость билетов снижена на 12%, теперь слетать в одну сторону можно за 11 тысяч рублей. Авиабилеты со скидкой продаются с 12 ноября по 12 декабря.

Кроме того, авиакомпании продолжают продажу субсидированных билетов из Владивостока в центральную часть России. Дополнительные средства на продолжение программы направлены перевозчикам из федерального бюджета.

Министерство транспорта РФ направило дополнительные 300 миллионов рублей на реализацию программы субсидирования билетов до конца года.

На сегодняшний день, 14 ноября, в кассах можно приобрести льготные авиабилеты. Воспользоваться ими пассажиры могут до 1 декабря.

Напомним, воспользоваться льготными авиаперелетами могут несколько категорий граждан. Это люди в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий его человек, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]