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В Приморье несут службу четвероногие таможенники. Видеорепортаж Марии Нетребенко

Редкие породы на страже правопорядка! Таможенные кинологи вместе со своими четвероногими коллегами провели показательные занятия для начальников приграничных таможен Китая. Собаки искали запрещенные вещества, предметы и деньги в багаже, автотранспорте и на человеке.

Ви, Шайло, Новель, Зена, Свит энджел — это не кинозвезды, а имена сотрудников Владивостокской таможни. Четырехлапых. Они воспитаны и послушны, а при этом еще и настоящая гроза контрабандистов.

Василина Аблеева, старший государственный таможенный инспектор Владивостокской таможни: «Собаку зовут Моника, это бельгийская овчарка, мы с ней два года. Она служит по контракту в таможне».

Моника, как и ее другие хвостатые коллеги получает даже зарплату, правда, сухим кормом. В этот раз свои профессиональные навыки собаки вместе с кинологами показывают начальникам приграничных таможен Китая, которые проходят во Владивостоке стажировку. Активнее всего в бой рвется Яра, редкая в наших краях австралийская овчарка.

Валентин Букин, кинолог Владивостокской таможни: «Она пастушья собака, но в ней такой характер мощный, она думает, что она волкодав».

Во время показательных выступлений собаки быстро нашли запрещенные вещества, предметы и деньги, впрочем, и в реальных условиях эти «носы» работают так же эффективно. Марии Нетребенко

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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