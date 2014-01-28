Редкие породы на страже правопорядка! Таможенные кинологи вместе со своими четвероногими коллегами провели показательные занятия для начальников приграничных таможен Китая. Собаки искали запрещенные вещества, предметы и деньги в багаже, автотранспорте и на человеке.

Ви, Шайло, Новель, Зена, Свит энджел — это не кинозвезды, а имена сотрудников Владивостокской таможни. Четырехлапых. Они воспитаны и послушны, а при этом еще и настоящая гроза контрабандистов.

Василина Аблеева, старший государственный таможенный инспектор Владивостокской таможни: «Собаку зовут Моника, это бельгийская овчарка, мы с ней два года. Она служит по контракту в таможне».

Моника, как и ее другие хвостатые коллеги получает даже зарплату, правда, сухим кормом. В этот раз свои профессиональные навыки собаки вместе с кинологами показывают начальникам приграничных таможен Китая, которые проходят во Владивостоке стажировку. Активнее всего в бой рвется Яра, редкая в наших краях австралийская овчарка.

Валентин Букин, кинолог Владивостокской таможни: «Она пастушья собака, но в ней такой характер мощный, она думает, что она волкодав».

Во время показательных выступлений собаки быстро нашли запрещенные вещества, предметы и деньги, впрочем, и в реальных условиях эти «носы» работают так же эффективно. Марии Нетребенко

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]