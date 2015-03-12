В пригороде Владивостока "Тойота Витц" совершила наезд на женщину, лежащую на проезжей части
В дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома 165 по улице Маковского. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, водитель автомобиля "Тойота Витц", двигаясь со стороны города Артема в направлении города Владивостока, совершил наезд на женщину, лежащую на проезжей части.
В результате автоаварии 43-летняя женщина получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте происшествия.
46-летняя женщина-водитель имеет стаж вождения 12 лет. В 2018 году она трижды привлекалась к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения
По факту ДТП проводится проверка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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