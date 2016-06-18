Четверо маленьких приморцев ставили эксперименты на железной дороге

В дежурную часть ЛО МВД России на ст. Уссурийск с перегона ст. Ипполитовка-ст. Озерная Падь Приморского края от машиниста проходящего поезда поступила информация о четырех детях, накладывавших на железнодорожные рельсы камни.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий инспекторы ОПДН ЛО МВД России на ст. Уссурийск установили брата и сестру, жителей села Кремово, а затем и остальных участников опасной забавы. Трое правонарушителей — дети из неполных семей. Двое состоят на учете в полиции. Все ребята ученики младших классов единственной в селе Кремово школы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских.

Несмотря на предупреждения, дети уже второй раз, в текущем году пришли поиграть к железной дороге. Кроме испытания камней на прочность под тяжестью локомотивов и грузовых вагонов, дети бросали камни в проходящие поезда.

С маленькими правонарушителями в присутствии их родителей и педагогов, в здании образовательного учреждения села Кремово, инспекторы ОПДН провели воспитательное мероприятие.

На родителей детей составлены протоколы по ст.5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информация о происшествии и его участниках направлена инспекторами ОПДН ЛО МВД России на ст. Уссурийск в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Михайловского района Приморского края для дальнейшей профилактической работы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]