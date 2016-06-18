Четверо маленьких приморцев ставили эксперименты на железной дороге
В дежурную часть ЛО МВД России на ст. Уссурийск с перегона ст. Ипполитовка-ст. Озерная Падь Приморского края от машиниста проходящего поезда поступила информация о четырех детях, накладывавших на железнодорожные рельсы камни.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий инспекторы ОПДН ЛО МВД России на ст. Уссурийск установили брата и сестру, жителей села Кремово, а затем и остальных участников опасной забавы. Трое правонарушителей — дети из неполных семей. Двое состоят на учете в полиции. Все ребята ученики младших классов единственной в селе Кремово школы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских.
Несмотря на предупреждения, дети уже второй раз, в текущем году пришли поиграть к железной дороге. Кроме испытания камней на прочность под тяжестью локомотивов и грузовых вагонов, дети бросали камни в проходящие поезда.
С маленькими правонарушителями в присутствии их родителей и педагогов, в здании образовательного учреждения села Кремово, инспекторы ОПДН провели воспитательное мероприятие.
На родителей детей составлены протоколы по ст.5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Информация о происшествии и его участниках направлена инспекторами ОПДН ЛО МВД России на ст. Уссурийск в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Михайловского района Приморского края для дальнейшей профилактической работы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
29.10.2018 В Приморском крае транспортные полицейские прервали опасные игры детей на путях
-
20.11.2017 Пожилая женщина получила травму на железной дороге в Уссурийске
-
24.05.2018 Шалость подростков едва не обернулась трагедией на железной дороге в Приморье
-
22.10.2018 В Приморье машинист поезда применил экстренное торможение во избежание наезда на несовершеннолетних
-
03.08.2018 Грузовые поезда становятся популярным транспортом у приморцев
-
18.06.2016 В Приморье в дни летних каникул детям объясняют, как вести себя на железной дороге
Добавить комментарий