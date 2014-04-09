Необычное применение мусору нашли школьники Владивостока. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной
Проблему переработки отходов в Приморском крае все чаще поднимают на правительственных заседаниях. Но школьники Владивостока решили не ждать постройки спецзавода и в преддверии Всемирного дня вторичной переработки предложили свои варианты применения мусора.
В последние месяцы школьники Владивостока не выкидывали пластиковые пакеты, бутылки и фантики, а делали из них настоящую одежду.
За кулисами шум, гам и радостная суета. Последние приготовления, чтобы шокировать публику со сцены. Оригинальным костюмам участников эко-шоу позавидует даже неделя высокой моды.
Ольга Березовская, мама участницы эко-шоу: «Дети, они не понимали. Сказали, да как так, это же мусор, мы должны одевать? Мы объяснили детям, что каждый мусор можно превратить во что-то интересное и они были очень рады».
Елена Сталкова, участница эко-шоу: «Мне сделали из пакетиков тигра».
Платье из целлофана, шляпка из картона и сумочка из фольги. Ученики 47 школы удивляют своей фантазией.
Эльвира Гуцелюк, участница эко-шоу: «Дизайнер — я, мне помогал учитель. Вот пробочки тут, с конфет. Потом пакетики вот такие вот и трубочки».
Экологическое шоу — это финал череды проектов, которые привлекают внимание общественности к проблеме мусора. В этом году в различных городских мероприятиях приняло участие почти 11 тысяч студентов и школьников.
Сергей Козлов, исполняющий обязанности начальника управления охраны окружающей среды и природопользования администрации г. Владивостока: «Экологические уроки, тематические конференции, различные конкурсы работ. Посещение мероприятий в сфере обращения с отходами».
Мероприятия, направленные на экологическое просвещение молодежи, организуют во Владивостоке уже 14 лет. В следующем году в планах проведение нескольких субботников, экологических игр и акций по раздельному сбору мусора.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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