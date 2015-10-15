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Жителя Владивостока ранили из травмата возле продуктового магазина

Жителя Владивостока ранили из травмата возле продуктового магазина

Сотрудники полиции во Владивостоке задержали мужчину, подозреваемого в хулиганских действиях и применении травматического оружия. Злоумышленник ранил из пистолета незнакомца возле продуктового магазина.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, поздно вечером врачи скорой доставили в больницу 28-летнего мужчину с ранениями в голову и другие части тела из травматического пистолета. По словам самого пострадавшего, в него стрелял неизвестный возле одного из продуктовых магазинов в Первореченском районе.

Пострадавший был госпитализирован в травматологическое отделение, а стражи порядка вскоре задержали подозреваемого в нападении. Мужчина оказался в состоянии алкогольного опьянения и не смог внятно объяснить причину своего поступка.

По факту ранений горожанина проводится доследственнная проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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