Полиция Находки проводит расследование по факту ДТП со смертельным исходом
В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Находкинском проспекте. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Находке, 22-летний водитель автомобиля "Тойота Креста", не имея разрешения на право управления транспортным средством, не справился с управлением и совершил съезд автомобиля с дороги, врезавшись в опору ЛЭП.
В результате автоаварии 22-летний пассажир получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. 18-летняя девушка-пассажир, с травмами различной степени тяжести, доставлена в центральную городскую больницу. Водитель госпитализирован в травматологическое отделение.
На момент происшествия гражданину не выдавалось водительское удостоверение. В отношении мужчины, управлявшего автомобилем, сотрудники полиции составили административные протоколы по ст. 12.7 КоАП РФ - Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, ст. 12.33 КоАП РФ - Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, ст. 12.37 КоАП РФ - Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
ДТП произошло в темное время суток на участке с сухим асфальтовым покрытием.
По факту происшествия со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
08.11.2017 Полиция проводит проверки по фактам ДТП со смертельным исходом в Приморье
-
14.09.2015 15-летняя девочка погибла в результате ДТП в Приморье
-
08.06.2015 Проводится проверка по факту ДТП со смертельным исходом в Партизанске
-
27.05.2015 Молодая девушка погибла в ДТП на трассе Владивосток—Хабаровск
-
11.08.2014 В Кавалеровском районе проводится проверка по факту ДТП со смертельным исходом
-
30.06.2014 В Артеме разыскивают виновника ДТП со смертельным исходом
Добавить комментарий