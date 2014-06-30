Полиция Находки проводит расследование по факту ДТП со смертельным исходом

В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Находкинском проспекте. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Находке, 22-летний водитель автомобиля "Тойота Креста", не имея разрешения на право управления транспортным средством, не справился с управлением и совершил съезд автомобиля с дороги, врезавшись в опору ЛЭП.

В результате автоаварии 22-летний пассажир получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. 18-летняя девушка-пассажир, с травмами различной степени тяжести, доставлена в центральную городскую больницу. Водитель госпитализирован в травматологическое отделение.

На момент происшествия гражданину не выдавалось водительское удостоверение. В отношении мужчины, управлявшего автомобилем, сотрудники полиции составили административные протоколы по ст. 12.7 КоАП РФ - Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, ст. 12.33 КоАП РФ - Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, ст. 12.37 КоАП РФ - Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

ДТП произошло в темное время суток на участке с сухим асфальтовым покрытием.

По факту происшествия со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]