Полиция не нашла признаков подделки удостоверения водителя автобуса № 59 во Владивостоке
Водителя автобуса № 59 не будут привлекать к уголовной ответственности за поддельные права. Сотрудники отдела полиции № 3 (Первореченский район) проверили изъятое у мужчины водительское удостоверение и пришли к выводу, что никаких признаков подделки документа нет, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.
Ранее пресс-служба администрации Приморского края распространила информацию о выявленном факте подделки удостоверения водителя автобуса № 59 («Маяк» – «Фабрика ''Заря''»). По данным краевых властей, это удалось выяснить 10 ноября в ходе совместной проверки, организованной надзорными органами и ГИБДД. В пресс-релизе указывалось, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
На момент проверки сотрудникам ДПС действительно показалось, что в водительском удостоверении имелись признаки подделки. Однако после экспертизы, проведенной сотрудниками полиции отдела № 3, нарушений выявлено не было, в результате чего было составлено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
В настоящее время свидетельство о регистрации и водительское удостоверение водителю вернули. Он продолжает работать, как и прежде.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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