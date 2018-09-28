Открой свой бизнес через портал «Госуслуги»

Как правило, при открытии собственного бизнеса многих останавливает необходимость оформления целого ряда документов. О том, как портал «Госуслуги» помогает пройти процедуру регистрации предпринимателя, а также о получении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции – в материале ГТРК Владивосток.

Шаг 1. Регистрация на портале «Госуслуги»

Воспользоваться услугой можно, зайдя в личный кабинет на портале «Госуслуги» под своей учетной записью. Учетную запись вы получаете, пройдя один раз процедуру регистрации.

Если вы еще не зарегистрированы на портале, сделать это можно в любом многофункциональном центре Приморского края (МФЦ, Мои документы), явившись туда с паспортом и СНИЛС.

Шаг 2. Заполнение заявления

Для того чтобы подать заявление на регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выберите в меню «Услуги» категорию услуг «Бизнес, предпринимательство, НКО», кликните на услугу «Регистрация юридических лиц и предпринимателей» , затем выберите подуслугу «Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя» .

Нажмите кнопку «Получить услугу».

Заполните электронное заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Если вы подаете заявление впервые, выберите режим «Заполнить новое заявление». Заявление необходимо подписать квалифицированной электронной подписью гражданина .

Шаг 3. Оплата госпошлины

После того, как заявление будет сформировано, вы получите возможность оплатить госпошлину на портале. Размер госпошлины составляет 800 рублей, но вы можете получить скидку 30%, если оплатите ее на портале «Госуслуги».

Шаг 4. Отправка заявления

После того, как вы отправите сформированное заявление в налоговый орган, в ваш Личный кабинет придет приглашение на посещение регистрирующего (налогового) органа.

Шаг 5. Получение документов

Через три рабочих дня вы сможете получить документы о регистрации вас в качестве индивидуального предпринимателя.

Преимущества:

- срок оказания услуги – 3 дня;

- скидка 30% на госпошлину – 560 рублей (вместо 800).

Как правило, любая деятельность требует получения соответствующей лицензии. Если бизнес вашей организации связан с реализацией алкогольной продукции, то оформить лицензию на розничную продажу алкогольной продукции можно на портале «Госуслуги.

Шаг 1. Регистрация на портале «Госуслуги»

Воспользоваться услугой можно, зайдя в личный кабинет на портале «Госуслуги» под своей учетной записью. Учетную запись вы получаете, пройдя один раз процедуру регистрации.

Если вы еще не зарегистрированы на портале, сделать это можно в любом многофункциональном центре Приморского края (МФЦ, Мои документы), явившись туда с паспортом и СНИЛС.

Шаг 2. Заполнение заявления

Для того, чтобы подать заявление на получение лицензии, выберите в меню «Услуги» категорию услуг «Бизнес, предпринимательство, НКО», найдите в разделе «Все услуги» подраздел «Услуги региона» и кликните на услугу департамента лицензирования и торговли Приморского края «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции» .

Нажмите на кнопку «Получить услугу».

Для того чтобы заполнить заявление в электронной форме, вам понадобятся документы, указанные на странице услуги в разделе «Документы, необходимые для получения услуги» и являющиеся обязательными для ее получения. Прикрепите электронные копии документов к электронному заявлению. Формат и размер файлов должен соответствовать указанным требованиям. По желанию вы можете прикрепить документы, не являющиеся обязательными для получения услуги.

Нажмите на кнопку «Подать заявление».

Шаг 3. Оплата госпошлины за предоставление лицензии

Произведите оплату государственной пошлины за предоставление лицензии. Это можно сделать по безналичному расчету на основании платежного поручения. Стоимость госпошлины – 65 000 рублей.

Шаг 4. Получение лицензии

В течение 30 календарных дней со дня приема заявления и всех необходимых документов вы получите уведомление о принятом решении. В случае положительного результата вам будет предоставлен оригинал лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Получить оригинал можно в департаменте лицензирования и торговли Приморского края в любое время в соответствии с режимом работы департамента.

Преимущество: экономия времени при подаче заявления на лицензирование.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]