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Эффектное ДТП с "переворотом" попало на видео

Эффектное ДТП с

ДТП с участием двух иномарок произошло во Владивостоке в районе Океанской, сообщают "Вести:Приморье"  со ссылкой на инстаграм-паблик dpskontrol_125rus.

Момент ДТП с кульбитом записала камера наружного наблюдения. Автомобиль врезался в выезжающую на дорогу иномарку, «взлетел» вверх и перевернулся на крышу. О пострадавших информации нет.


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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