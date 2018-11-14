Эффектное ДТП с "переворотом" попало на видео

ДТП с участием двух иномарок произошло во Владивостоке в районе Океанской, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик dpskontrol_125rus.

Момент ДТП с кульбитом записала камера наружного наблюдения. Автомобиль врезался в выезжающую на дорогу иномарку, «взлетел» вверх и перевернулся на крышу. О пострадавших информации нет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]