Спасатели извлекали людей из искорёженных машин во Владивостоке после страшного ДТП
Серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей произошло 14 ноября во Владивостоке в районе улицы Адмирала Юмашева, передает Prim.News со ссылкой на очевидцев.
Момент страшного ДТП попал на видео, сообщают "Вести:Приморье".
Два автомобиля превратились в груду металлолома, в результате сильнейшего удара. На место происшествия прибыли спасатели и скорая помощь. Некоторых людей пришлось извлекать из искореженных салонов иномарок.
«Мы видели как машина на огромной скорости врезалась в подпорную стену и в другую машину. Легковушку просто разматало…», — сообщают очевидцы аварии.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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