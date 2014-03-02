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СМИ: Путина попросили пройти через рамку металлоискателя

СМИ: Путина попросили пройти через рамку металлоискателя

Президента России Владимира Путина попросили пройти через рамку металлоискателя на саммите в торгово-выставочном центре Suntec в Сингапуре, утверждает корреспондент газеты "Коммерсантъ".

"Он приехал на саммит в торгово-выставочный центр Suntec и хотел пройти, как обычно, мимо рамки металлоискателя, которая в таких случаях стоит для кого угодно, но только не для него. И тем не менее Владимира Путина аккуратно перенаправили именно сквозь рамку", — сообщает издание.
В результате, по словам корреспондента, рамка "зазвенела", но досматривать Путина и просить его вынуть из карманов все металлические предметы никто не стал.
В среду в Сингапуре состоялся саммит Россия-АСЕАН, в эти дни здесь же проходит Восточноазиатский саммит (ВАС).



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Источник: РИА НОВОСТИ [ www.rian.ru ]

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