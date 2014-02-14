В ДТП в районе Уссурийска погиб 44-летний мужчина
В дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 43 по Уссурийскому шоссе на территории села Баневурово. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, 33-летний водитель автомашины Toyota Hilux Surf, двигаясь из села Каменушка в сторону поселка Радужный, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с грузовиком Mitsubishi Canter.
В результате автоаварии пассажиры обеих автомашин 53-х и 44-х лет с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу. Спустя 8 часов 44-летний пассажир автомашины Toyota Hilux Surf от полученных травм скончался в больнице.
Пройти медицинское освидетельствование водитель Тойоты отказался. В отношении него за невыполнение требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.26. Кодекса об административных правонарушениях. Его водительский стаж составляет 15 лет. В этом году мужчина не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
За несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности водители обоих транспортных средств привлечены к административной ответственности по части 1 и 2 статьи 12.37 КоАП РФ.
Медицинское освидетельствование водителя грузовика показало отсутствие в его крови алкоголя.
По факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку. Выясняются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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