Первых осенних новобранцев проводили из Владивостока. Видеорепортаж Ольги Катренко
Знать бы, куда попадешь. Но армейские и флотские новобранцы пока в полном неведении. Осенний призыв имеет четкие даты начала и окончания: с 1 октября по 31 декабря 2018. И абсолютно четкую цифру — на 132 тысячи 500 человек должны пополниться ряды вооруженных сил. Сколько обязано дать Приморье, и кто сегодня отправляется служить?
Пистолеты со всего мира и разных времен. Кто-то должен был это увидеть. Но призывников уже контролируют: сказано, идти в чайную — и все идут.
А ведь могут и не знать новобранцы про Стечкина, к примеру.
- Ёмкость магазина у него в два раза больше, чем у Макарова и дальность стрельбы у него 200 метров.
Помощник военного комиссара Владимир Бадеев просит особо не высвечивать на этой экспозиции людей в хаки из действующего и очень серьезного подразделения… Бойцы тем временем разворачивают пункт связи.
Чуть больше тысячи отправляет Приморье в вооруженные силы. Побольше бы умниц прирожденных. И образованных. Как сын Натальи и Дмитрия Зуйко. Идет во флот Евгений. Он колледж закончил при морском университете и будущий опыт срочной службы непременно использует.
Евгений Зуйко, новобранец осеннего призыва: «Да, собираюсь использовать, дальше пойду на вышку учиться. Ну, и жизнь свою свяжу с морем».
Дмитрий Зуйко, отец новобранца: «Папа служил в центральной России, в Москве. Я немножко в других войсках, в авиации».
Наталья Зуйко, мама новобранца: «Уже смотрю, у него и настроение более бодренькое, и я немножко успокоилась, душа моя, что я его вчера увидела».
Никто не знает, где их дети будут ночевать. Им только выдали обмундирование.
Николай Трегубко, военный комиссар Приморского края: «В первую очередь учитываем пожелания, категорию годности по здоровью и, естественно, уровень образования».
Можно улучшить категорию годности, занимаясь спортом. Можно заранее готовиться к службе в патриотическом клубе и мечтать о высоком.
Но как бы ты ни был готов, армия — это другая жизнь. Если не жестокая, то жесткая, точно. И отец Виктор не зря каждому просит раздать иконку с архангелом Михаилом, главой святого воинства, заступника всех людей.
Им раздадут еще сим-карты, чтобы с родными говорить в личное время. Насколько личным оно будет? По плацу слухи гуляют, что вещи призывникам в гражданском могут не вернуть. Не верьте, утверждает комиссариат. Что в армии придется красить бордюры и околачивать лед. Это как посмотреть. Но мужчины просто обязаны вытерпеть год без домашних борщей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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