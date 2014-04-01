Знать бы, куда попадешь. Но армейские и флотские новобранцы пока в полном неведении. Осенний призыв имеет четкие даты начала и окончания: с 1 октября по 31 декабря 2018. И абсолютно четкую цифру — на 132 тысячи 500 человек должны пополниться ряды вооруженных сил. Сколько обязано дать Приморье, и кто сегодня отправляется служить?

Пистолеты со всего мира и разных времен. Кто-то должен был это увидеть. Но призывников уже контролируют: сказано, идти в чайную — и все идут.

А ведь могут и не знать новобранцы про Стечкина, к примеру.

- Ёмкость магазина у него в два раза больше, чем у Макарова и дальность стрельбы у него 200 метров.

Помощник военного комиссара Владимир Бадеев просит особо не высвечивать на этой экспозиции людей в хаки из действующего и очень серьезного подразделения… Бойцы тем временем разворачивают пункт связи.

Чуть больше тысячи отправляет Приморье в вооруженные силы. Побольше бы умниц прирожденных. И образованных. Как сын Натальи и Дмитрия Зуйко. Идет во флот Евгений. Он колледж закончил при морском университете и будущий опыт срочной службы непременно использует.

Евгений Зуйко, новобранец осеннего призыва: «Да, собираюсь использовать, дальше пойду на вышку учиться. Ну, и жизнь свою свяжу с морем».

Дмитрий Зуйко, отец новобранца: «Папа служил в центральной России, в Москве. Я немножко в других войсках, в авиации».

Наталья Зуйко, мама новобранца: «Уже смотрю, у него и настроение более бодренькое, и я немножко успокоилась, душа моя, что я его вчера увидела».

Никто не знает, где их дети будут ночевать. Им только выдали обмундирование.

Николай Трегубко, военный комиссар Приморского края: «В первую очередь учитываем пожелания, категорию годности по здоровью и, естественно, уровень образования».

Можно улучшить категорию годности, занимаясь спортом. Можно заранее готовиться к службе в патриотическом клубе и мечтать о высоком.

Но как бы ты ни был готов, армия — это другая жизнь. Если не жестокая, то жесткая, точно. И отец Виктор не зря каждому просит раздать иконку с архангелом Михаилом, главой святого воинства, заступника всех людей.

Им раздадут еще сим-карты, чтобы с родными говорить в личное время. Насколько личным оно будет? По плацу слухи гуляют, что вещи призывникам в гражданском могут не вернуть. Не верьте, утверждает комиссариат. Что в армии придется красить бордюры и околачивать лед. Это как посмотреть. Но мужчины просто обязаны вытерпеть год без домашних борщей.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]