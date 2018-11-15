Сделать дом не только уютным, но и умным, предлагает компания «Ростелеком». Порыв трубы, протекание стиральной машины, либо наблюдение за домашним питомцем, который один остается дома — теперь получать оперативно информацию стало возможным благодаря специальному решению «Умный дом». Уникальную систему уже протестировали журналисты Приморского края.

Для каждого из нас дом является защитой и опорой. Это место, где можно почувствовать себя в безопасности, и связано оно с семьёй и теплотой отношений. Система от «Ростелекома» «Умный дом» поможет дистанционно следить за тем, что происходит в вашей квартире, а также вовремя оповестить о нештатных ситуациях: порыв трубы или протечка стиральной машинки, что позволит быстро принять решение. Новинка представлена в двух вариантах — базовая система, в которую входят контролер, датчики открытия и движения, и управление — умная розетка и лампочка, с которыми можно удаленно включать и выключать электроприборы, а также настраивать домашнее освещение. Ситуацию в доме помогает контролировать в режиме реального времени специальное приложение, которое устанавливается на ваш смартфон, планшет или компьютер. Систему «Умный дом» смогли уже оценить жители Приморского края. Лидер из линейки — видеонаблюдение. Как отметил директор по работе с массовым сегментом Сергей Шишмарев, все виды услуг «Умного дома» доступны каждому.

Сергей Шишмарев, директор по работе с массовым сегментом на Дальнем Востоке ПАО «Ростелеком»: ««Умный дом» доступен всем нашим абонентам. Мы разработали специальные программы, благодаря которым цена варьируется в зависимости от комплекта от 900 до 600 рублей. Если брать видеокамеру, то это всего 300 рублей в месяц, за которые абонент получает большой спектр интересных преимуществ и способов использования».

Мы лично смогли протестировать датчики движения, протечки и видеонаблюдение. И убедились: в случае возникновения нештатной ситуации в доме, система мгновенно отправляет уведомления. Получить подробную консультацию об «Умном доме» можно на сайте www.primorye.rt.ru в разделе smart house, а также в офисах компании.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]