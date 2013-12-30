Международный джазовый фестиваль во Владивостоке выходит за пределы филармонической сцены. Кроме вечерних концертов, почти каждый день приезжие звезды дают мастер-классы. В Приморском колледже искусств выступило французское трио. Что смогли почерпнуть студенты из общения с европейскими музыкантами?

Звонок с урока, и вместо третьей пары у студентов — мастер-класс французских джазменов. Лидер трио пианист Поль Лей учился в консерватории Тулузы, затем — в Парижской, на отделении джаза. Там встретил барабанщика Дре Пальмартц, который преподает в альма-матер до сих пор. Бельгиец Клеманс Фандервейн примкнул чуть позже, и вот уже много лет они играют вместе.

Поль Лей, пианист (Франция): «Мы много выступаем за границей и нам часто приходится давать мастер-классы. Я это обожаю. Когда я сам был студентом, именно мастер-классы помогли мне стать хорошим музыкантом. Благодаря этому я решил посвятить жизнь музыке. Это такой круговорот — одни исполнители передают свой опыт другим, и теперь это наша миссия».

Когда Лей в детстве играл Баха, он частенько добавлял в партитуру свои ноты. Учитель заметил и сказал: есть такая музыка, где ты можешь играть то, что пришло в голову в данный момент. Джазовой импровизации учатся годами: сначала — крепкая школа, затем — постоянная практика с теми, кто играет лучше.

Грейс Чидози, студентка Приморского колледжа искусств: «Мне кажется, что это сложно — импровизировать. Я этого никогда не делала, и мне было бы интересно попробовать себя в этом направлении».

Мастер-классы джазового фестиваля — для колледжа искусств всегда событие. Это урок новейшей музлитературы и гармонии. Возможность узнать, как играют на фестивалях в Европе и получить бесценные практические навыки.

Яков Тимохин, пианист, преподаватель Приморского колледжа искусств: «Каждый музыкант играет по-разному, у каждого есть определенный стиль, то есть берешь стилистические особенности от того, другого и потом применяешь их в своей игре. Это превосходно!»

Самое интересное наступает, когда можно поиграть с гостями вместе. Попробовать свои силы в ансамбле с именитыми музыкантами решились студенты эстрадного отделения колледжа искусств. Кто знает, может именно их мы увидим на сцене следующего Международного джазового фестиваля во Владивостоке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]