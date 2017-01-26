Приморцы против системы ГЛОНАСС. Владивостокцы «украшают» свои автомобили скандальными слоганами. Наклейки с надписями стихийно появляются на заправках, в магазинах, их раздают волонтёры. Что написано на стикерах, и есть ли надежда у приморцев избавиться от обязательной с 2017 года услуги, узнали наши корреспонденты.

Громкий слоган разносится по краю. Волонтерское движение против системы ЭРА-ГЛОНАСС набирает обороты. Жители Приморья борются за отмену услуги. В регионе кнопка, которая призвана спасать жизни, зачастую бесполезна. Для ее исправной работы нужна мобильная связь. А в крае немало мест, где сотовый вне зоны доступа.

Константин Лотарёв, волонтёр: «Раздаем наклеечки вот такие. Узнал буквально сегодня о этой акции, решил к ней присоединиться. Хочу отметить, что при раздаче наклеек все водители «за», нет никого против. Всё Приморье ждет отмены этого ГЛОНАССа».

Установка системы бьет по бюджету приморцев. Оборудовать ей подержанные японские автомобили стоит более 30 тысяч рублей. Жители центральной России платят в разы меньше.

- Мы покупаем телефон сотовый туда. Но непонятно, какой. Будет он работать в тайге никто толком не проверял. Проверьте.

- Лишняя статья расходов, навязанная услуга.

- Платим неизвестно, кому и неизвестно, за что. За то, что не работает, уже давным-давно проверено.

- Слышал, что кнопку ГЛОНАСС хотят уже отменить.

В поддержку жителей края выступил врио губернатора. Олег Кожемяко отметил, что система экстренного реагирования из обязательной должна стать добровольной.

Олег Кожемяко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Она нецелесообразна здесь. Гражданин сам должен решать нужен ему этот прибор, он установит. Нужно дать право людям самим выбирать свои меры безопасности».

Инициативу Олега Кожемяко поддержал полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Сейчас Минтранс и Минпромторг разрабатывают соответствующее положение. С 1 декабря установка ЭРА-ГЛОНАСС на праворульные автомобили, ввозимые в нашу страну из Японии частным порядком, станет добровольной.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]