В Артеме "Тойота Марк-2" выехал на встречку и устроил лобовое ДТП с автобусом

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 19 км автодороги Артем - Находка - порт Восточный. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД МВД России по Приморскому краю, 20-летний водитель автомобиля "Тойота Марк-2" двигался со стороны поселка Артемовский в направлении Владивостока. Не выбрав безопасную скорость движении, мужчина потерял управление, выехал на полосу встречного движения, где спровоцировал столкновение с автобусом. Пассажировместимость автобуса – 43 человека, в момент автоаварии в салоне находились 5 пассажиров, никто из них не пострадал.

В результате автоаварии травмы, не совместимые с жизнью, получил 20-летний пассажир легкового автомобиля, он находился на переднем сидении и не был пристегнут ремнем безопасности.

Стаж вождения водителя автомашины "Тойота Марк 2" составляет два года. В 2018 году он привлекался к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения. Состояния опьянения не выявлено.

Стаж вождения водителя автобуса – 28 лет. В 2018 году мужчина привлекался к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения. Состояния опьянения не выявлено. Путевой лист с отметкой механика, врача в наличии, тахограф исправен.

ДТП произошло в темное время суток, на участке с сухим асфальтовым покрытием без видимых повреждений. В Госавтоинспекции подчеркнули, что данный участок дороги не является очагом аварийности.

По факту происшествия со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

За прошедшие сутки на территории Приморского края зарегистрировано 52 дорожно-транспортных происшествия: 45 с материальным ущербом, 7 - с пострадавшими. 2 человека погибли, 12 – получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 101 транспортное средство.

По данным Госавтоинспекции, в Приморском крае в 2018 году выезд на полосу встречного движения спровоцировал 344 ДТП. В результате 42 человека погибли, 266 травмированы. Среди погибших 2 ребенка. Повреждено 727 транспортных средств.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]