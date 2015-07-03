Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:22
  0

Приморское СИЗО «атаковали» арбалетчики

Приморское СИЗО «атаковали» арбалетчики

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по ПК

Сотрудники СИЗО №3 города Уссурийска в Приморье пересекли переброс с помощью арбалета на режимную территорию сотовых телефонов, наркотиков и других запрещенных вещей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН по Приморскому краю.

Сотрудниками следственного изолятора №3 были задержаны три гражданина, которые намеревались с помощью арбалета совершить переброс на режимную территорию запрещенных предметов. В посылке было 16 сотовых телефонов, 10 бутылок по 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, три кг дрожжей, восемь нагревательных спиралей, 2 тыс. рублей и шесть свертков с веществом. Экспертиза подтвердила, что в свертках было масло каннабиса общей массой 9,829 граммов.

В отношении троих задержанных возбуждены уголовные дела по статье 228.1 ч. 4 УК РФ ("Незаконная пересылка наркотических средств организованной группой").

 

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря