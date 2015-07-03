Приморское СИЗО «атаковали» арбалетчики
Сотрудники СИЗО №3 города Уссурийска в Приморье пересекли переброс с помощью арбалета на режимную территорию сотовых телефонов, наркотиков и других запрещенных вещей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН по Приморскому краю.
Сотрудниками следственного изолятора №3 были задержаны три гражданина, которые намеревались с помощью арбалета совершить переброс на режимную территорию запрещенных предметов. В посылке было 16 сотовых телефонов, 10 бутылок по 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, три кг дрожжей, восемь нагревательных спиралей, 2 тыс. рублей и шесть свертков с веществом. Экспертиза подтвердила, что в свертках было масло каннабиса общей массой 9,829 граммов.
В отношении троих задержанных возбуждены уголовные дела по статье 228.1 ч. 4 УК РФ ("Незаконная пересылка наркотических средств организованной группой").
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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